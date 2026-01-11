- Дата публикации
-
- Украина
- 25
- 1 мин
В Запорожской области повреждены опоры антидронових тоннелей
Из-за сильного ветра на Запорожье пострадала инфраструктура антидроновой защиты
В Запорожской области на отдельных участках прифронтовых дорог зафиксировано частичное разрушение опор антидронових тоннелей в результате сильных порывов ветра.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
По его словам, повреждения произошли на нескольких участках дорожной инфраструктуры, находящихся в прифронтовой зоне. Речь идет об элементах антидронових тоннелей, которые используются для защиты логистических маршрутов от воздушных угроз.
Федоров отметил, что эксплуатацию этих участков антидронових тоннелей осуществляют инженерные подразделения Сил безопасности и обороны Украины. Для реагирования на нештатную ситуацию на место уже привлечены дополнительные силы и средства инженерных подразделений.
Сейчас начинаются работы по ликвидации последствий непогоды и восстановлению поврежденных конструкций.
