В Запорожской области преподавателя колледжа подозревают в сексуальных домогательствах к студенткам

В Запорожской области преподавателя колледжа подозревают в сексуальных домогательствах к студенткам

В сообщении говорится, что якобы руководство это знает, но покрывает.

Запорожская полиция проверяет информацию о возможных сексуальных домогательствах преподавателя в одном из запорожских колледжей.

Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

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Как отмечают в полиции, о предполагаемом факте сексуального домогательства правоохранители узнали из социальных сетей. Так, 15 января на одном из известных запорожских интернет-пабликов появилось видео, с которого стало известно о якобы сексуальных притязаниях преподавателя колледжа к своим студенткам.

"В сообщении говорится о преподавателе одного из местных колледжей, который якобы длительно сексуально добивается своих студенток. По словам студентов, руководство учебного заведения всячески "покрывает" преподавателя ", — информирует полиция.

Отмечают, что ранее обращений в подразделения ГУНП на этот счет не поступало. Сейчас с сотрудниками отдела полиции № 1 Запорожского районного управления начали проверку по изложенной информации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разразился сексуальный скандал с известным архитектором. Его бывшая сожительница обвиняет в преследовании, угрозах, избиении и в сексуальном сношении с ее несовершеннолетней дочерью.

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