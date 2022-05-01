В Запорожской области продолжаются локальные бои по всей линии столкновения — Штаб обороны

В Запорожской области продолжаются локальные бои по всей линии столкновения — Штаб обороны

В Запорожской области по всей линии столкновения продолжаются локальные бои между защитниками региона и российскими оккупантами.

В регионе раздаются артиллерийские обстрелы не только военных позиций украинских воинов, но и мирных кварталов сел, поселков и городов региона.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

Следствием обстрелов становятся пожары, ликвидированные сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Из-за обстрелов в селе Каменское Васильевского района произошел пожар — горел гараж с автомобилем и хозяйственные постройки.

Группа разминирования в Орехове в жилом массиве изъяла и уничтожила безопасные остатки двух реактивных снарядов "Град" и один снаряд 152-мм калибра. В селе Приморское изъят и уничтожен на месте 220-мм реактивный снаряд.

За нарушение правил комендантского часа задержаны и доставлены в подразделения полиции 14 мужчин и 4 женщины, в региональные территориальные центры комплектации и социальной поддержки передано 9 человек, которым вручены повестки.

Напомним, что 29 апреля при налете авиации РФ военнослужащий срочной службы одной из частей Национальная гвардия Украины, находясь на боевом дежурстве в Запорожской области, умело использовал ПЗРК "ИГЛА" и уготовил им по российскому самолету.

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