В Запорожской области пьяный водитель сбил полицейского и протащил его на капоте 5 км

Инцидент произошел в поселке Михайловка.
В Запорожье пьяный водитель сбил инспектора полиции и протащил его на капоте еще 5 километров.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Патрульные остановили "Мазду", за рулем которой был водитель с признаками опьянения. 71-летний мужчина сначала предложил правоохранителям договориться, а, когда те не приняли предложение, закрылся в салоне и попытался убежать. Один из правоохранителей пытался помешать нарушителю, впрочем он не останавливался. Убегая от полицейских, мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.
У старшего сержанта, пострадавший в результате инцидента, перелом обеих ног. Водителя задержали.