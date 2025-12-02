- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожской области раздались взрывы: что известно
Из-за угрозы обстрела жителям Запорожской области следует находиться в укрытиях.
В Запорожской области днем 2 декабря прогремели взрывы. Подробности устанавливаются.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Жителей области власти призвали находиться в укрытиях.
«Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Ранее в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.