Украина
128
В Запорожской области раздались взрывы: что известно

Из-за угрозы обстрела жителям Запорожской области следует находиться в укрытиях.

Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

В Запорожской области днем 2 декабря прогремели взрывы. Подробности устанавливаются.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Жителей области власти призвали находиться в укрытиях.

«Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Ранее в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

