Балла атаковали Запорожье

В ночь на 11 ноября в Запорожской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили о нескольких вражеских беспилотниках в Запорожской области.

Кроме того, по сообщениям военных, БПЛА фиксируют в Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 10 ноября атаковали Украину аэробалистическими ракетами «Кинжал» .