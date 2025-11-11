- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожской области раздались взрывы — ОВА
Воздушные силы предупредили об активности вражеских беспилотников в нескольких регионах Украины.
В ночь на 11 ноября в Запорожской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.
Перед взрывами Воздушные силы сообщили о нескольких вражеских беспилотниках в Запорожской области.
Кроме того, по сообщениям военных, БПЛА фиксируют в Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 10 ноября атаковали Украину аэробалистическими ракетами «Кинжал» .