В Запорожской области раздались взрывы — ОВА

В области работали силы противовоздушной обороны.

Игорь Бережанский
Работа силы ПВО / © Associated Press

В Запорожской области вечером 27 марта раздались взрывы.

Об этом сообщил глава местной ОВА Иван Федоров.

Он сообщил о взрывах и работе сил противовоздушной обороны.

Перед взрывами Воздушные силы сообщали о движении вражеских ударных БПЛА в направлении области.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате российских обстрелов погибла женщина, еще один мужчина травмировался из-за подрыва на мини.

Мы ранее информировали, что осейцы, 27 марта, атаковали Кривой Рог, под ударом оказались объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

