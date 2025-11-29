ТСН в социальных сетях

Украина
278
1 мин

В Запорожской области раздаются взрывы: что известно

В Запорожье в субботу, 29 ноября, раздаются взрывы.

Катерина Сердюк
Столб дыма

Вечером 29 ноября в Запорожской области раздались взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Взрывы в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Ранее речь шла о том, что кафиры ударили по Запорожской области , ранив 4-летнего ребенка.

«Россияне обстреляли Пологовский район. В результате атаки мальчик получил ранения», — написал руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

