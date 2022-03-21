В Запорожской области СБУ взяла под контроль объекты с большим объемом химвеществ

В Запорожской области СБУ взяла под контроль объекты с большим объемом химвеществ

Речь идет об использовании и хранении химических веществ 1-4 класса опасности.

В Запорожской области ужесточились охрана объектов, где большие объемы химических веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

На территории области сосредоточены практически все основные отрасли промышленности. Основу составляют металлургические и энергетические комплексы. На территории области зарегистрированы химически опасные предприятия, технологический процесс которых использует химические вещества — хлор, аммиак и другие”, — говорится в сообщении.

На тех объектах, где производственный процесс этого не позволяет, а объемы химических веществ достаточно велики, к специализированным службам предприятий для усиления контроля привлечена СБУ.

Отмечается, что после начала вторжения Российской Федерации все эти компании перешли в режим усиленного контроля за условиями использования и хранения химических веществ 1-4 класса угрозы.

К примеру, частью объектов приняты меры по наибольшей минимизации рисков — аммиак фактически весь стравлен через емкости с водой. Таким образом, угрозы от утечки аммиака ликвидированы.

Как сообщалось, на рассвете 21 марта в результате российских вражеских обстрелов в Сумской области поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн. По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака. В 7.15 ее локализовали. Зона поражения составила около 2,5 км. В результате атаки оккупантов один человек травмирован — это работник предприятия.