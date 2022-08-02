В Запорожской области спасатели отбуксировали более 250 автомобилей с размытой дороги (видео)

После продолжительного дождя проехать в Запорожье по объездной дороге возле Каменского физически нельзя.

В Запорожской области спасатели отбуксировали 50 грузовиков и две сотни легковых автомобилей, застрявших под селом Каменское, где дожди размыли объездную грунтовую дорогу.

Видео с места происшествия обнародовало Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.

"В связи с резким ухудшением погодных условий — сильными ливнями, которые наблюдались на территории Запорожской области, объездную грунтовую дорогу в селе Каменское размыло. Водители оказались в ловушке без всякой возможности преодолеть этот участок пути", — говорится в сообщении.

По словам спасателей, сложность оперативного реагирования заключалась в том, что некоторые грузовые автомобили приходилось извлекать, используя несколько единиц спецтехники ГСЧС.

Операция длилась около 12 часов. От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

Напомним, эвакуация из оккупированного Энергодара временно невозможна. После продолжительного дождя проехать в Запорожье по объездной дороге возле Каменского физически нельзя.

Читайте также: