Сидят на тонком льду: в Запорожской области проходит спецоперация по спасению рыбаков

Сидят на тонком льду: в Запорожской области проходит спецоперация по спасению рыбаков

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции.

В Энергодаре восемь человек вышли на тонкий лед канала. На место выехали спасатели и полиция.

Об этом сообщили в ГСЧС Запорожской области.

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“В службу спасения 101 поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на льду прогулочного канала в г. Энергодар. Несмотря на предупреждения спасателей и прогнозы Гидрометцентра, группа людей вышла на лед, толщина которого составляет 3 сантиметра”, — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции, пытающиеся уговорить людей покинуть лед. К спасательной операции привлечен катер на воздушной подушке Марс 700. Операция по спасению продолжается.

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Напомним, в Черкасской области в акватории реки Днепр откололась льдина, на которой находилось ориентировочно от 50 до 200 рыбаков. Двумя рыболовными баркасами к берегу было доставлено около 70 человек, а 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега.

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