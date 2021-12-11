В Запорожской области столкнулись два автомобиля: погиб 21-летний парень (фото)

По факту аварии открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
В г. Мелитополь Запорожской области в ночь на 11 декабря столкнулись два автомобиля. На месте ДТП погиб 21-летний парень, 36-летний мужчина был госпитализирован.
Об этом сообщили в Нацполиции Запорожской области.
Авария произошла 11 декабря в 1:30. По данным полиции, 25-летний водитель автомобиля Kia Ceed, двигаясь по проспекту 50-летия Победы на регулируемом перекрестке с улицей Пушкина, врезался в Volkswagen Passat, который ехал в попутном направлении и поворачивал налево.
На месте ДТП погиб 21-летний пассажир Kia. Медики госпитализировали 36-летнего пассажира этого автомобиля. В ДТП пострадал водитель и пассажир Volkswagen.
По факту аварии открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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