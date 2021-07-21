В Запорожской области тренер-извращенец снимал девочек в порно, а родителям врал о "фотосессии"

В Запорожской области тренер-извращенец снимал девочек в порно, а родителям врал о "фотосессии"

Юных акробаток злоумышленник заставлял сниматься в откровенных сценах.

В Запорожской области 48-летний мужчина, работая тренером по спортивной акробатике, создавал порнографические фотоматериалы с участием несовершеннолетних девушек. А родителям тренер сказал, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья и получил их письменное согласие.

Как сообщили в пресс-службе киберполиции, злоумышленник заставлял малолетних девочек позировать для откровенных снимков.

Контент распространял в Интернете для получения прибыли.

От противоправных действий пострадали три девушки, которым на момент совершения преступления было по 8 лет.

Во время обысков в квартире тренера правоохранители изъяли компьютерную технику, фотоаппарат и жесткие диски.

Согласно заключению Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, на удаленной технике содержались более 500 Gb фото порнографического характера с участием детей.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Украины от 18.02.2021 № 1256-ИХ) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, на Закарпатье 23-летняя ужгородка систематически распространяла детскую порнографию в одном из известных мессенджеров. Кроме этого, женщина занималась еще и шантажом.

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