В Запорожской области трое детей подорвались на боеприпасе

Трое подростков нашли взрывоопасный предмет и играли с ним, пока он не сдетонировал.

В Запорожской области трое детей взорвались на боеприпасе. Их госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Трагический случай произошел в селе Обильное Мелитопольского района. Трое подростков нашли опасный предмет (вероятно мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал.

Подростков 13, 14 и 15 лет госпитализировали в Мелитопольскую больницу. Один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В ЗОДА напомнили жителям регионов, что враг может использовать заминированные предметы. Также на полях боя остались снаряды, которые не разорвались и они тоже могут представлять опасность.

"Уважаемые родители и опекуны! Объясните ребенку, что опасным может быть любая находка. Как бы ни было интересно, его нельзя подбирать, ведь вред для здоровья и даже жизни очень серьезный", — обратились в ОГА к родителям детей.

Напомним, что Вооруженные силы Украины ночью 23 марта в девятый раз ударили по аэропорту в Чернобаевке Херсонской области, где российские кафиры хранят свою военную технику.