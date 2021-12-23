В Запорожской области трое мужчин пытались покончить с собой

В Запорожской области трое мужчин пытались покончить с собой

Всех "самоубийц" спасли и доставили в больницу.

В Запорожской области вчера, 22 декабря, зафиксировали три попытки свести счеты с жизнью. Во всех случаях "самоубийц" спасли работники скорой.

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Об этом сообщают в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Запорожье на улице Кочубея 16-летний подросток нанес себе ножевое ранение. Первую помощь ему оказали медики скорой, а затем парня госпитализировали с колото-резаной раной грудной клетки в больницу.

В поселке Андреевка Бердянского района повесился 33-летний мужчина. Очевидцы вызвали скорую. Медики "откачали" самоубийцу и живого доставили в больницу.

В городе Каменка-Днепровская Васильевского района 48-летний мужчина пытался убить себя ножом. Медики скорой спасли мужчину и с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали в больницу.

Напомним, что Николаеву в квартире многоэтажного жилого дома нашли мертвой 13-летнюю школьницу. Девочка покончила с собой путем повешения.

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