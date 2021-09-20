В Запорожской области турагентство продавало клиентам поддельные ПЦР-тесты на коронавирус

500 гривен — стоимость одной такой справки.

В Запорожской области представители местного туристического агентства изготавливали и продавали справки с отрицательным результатом на COVID-19 для пересечения государственной границы. Их клиентами были в основном туристы, которые планировали поездку в другую страну.

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Как сообщили в пресс-службе киберполиции Украины, злоумышленники в Интернете рекламировали свои услуги по изготовлению поддельной медицинской документации. С начала года они сфальсифицировали более 100 справок.

Стоимость одной такой справки — 500 гривен. Медицинская документация выдавалась на бланках с поддельной печатью одного из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и с подписью заведующего лабораторией.

В офисе турагентства правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и "черновые" записи. Во время предварительного осмотра изъятой техники обнаружено отправленные скан-копий ПЦР-тестов клиентам туристического агентства.

Также обыск провели в Государственном учреждении Министерства здравоохранения. Установлено, что сведения в базу данных медицинского учреждения не вносились, исследования не проводились и порядковый номер справки не отвечал порядковому номеру в учреждении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

Напомним, в Одесской области задержали украинцев, которые пытались въехать в страну с поддельными ПЦР-тестами.

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