В Запорожской области украинские защитники ликвидировали полсотни оккупантов и почти сотню отправили в госпиталь

Военнослужащие Сил обороны Запорожской области продолжают давать отпор и сдерживать российскую агрессию.
Воины дают адекватный ответ противнику и уничтожают его живую силу и технику.
Об этом сообщается в Штабе обороны Запорожского края.
"За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:
- личного состава/ 55 человек, 90 ранены;
- самолетов Су-25/1 ед, поврежден 1 ед;
- танков/1 ед;
- боевых бронированных машин/ 13 ед, из них 1 ед бронированная машина «Тигр»;
- БПЛА/ 4 ед;
- самоходных артиллерийских установок 2С1/1 ед;
- 122 мм гаубиц Д-30/2 ед;
- автомобильной техники/ 13 ед.", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Запорожской области продолжают активно действовать патриоты Движения сопротивления. Вслед за мелитопольскими, в бой вступают и бердянские силы – они открывают охоту на оккупантов и местных коллаборантов.
"Главное управление разведки Украины получило данные командного состава 291 гвардейского мотострелкового полка. В него входят 226 военных преступников, совершающих массу преступлений против человечества в Запорожской области и в Мариуполе", — сообщают в Штабе обороны.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские оккупационные войска концентрируют войска и готовятся наступать в направлениях Гуляйполя и Кривого Рога.
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