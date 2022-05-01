В Запорожской области украинские защитники ликвидировали полсотни оккупантов и почти сотню отправили в госпиталь

В Запорожской области украинские защитники ликвидировали полсотни оккупантов и почти сотню отправили в госпиталь

Военнослужащие Сил обороны Запорожской области продолжают давать отпор и сдерживать российскую агрессию.

Воины дают адекватный ответ противнику и уничтожают его живую силу и технику.

Об этом сообщается в Штабе обороны Запорожского края.

"За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:

личного состава/ 55 человек, 90 ранены;

самолетов Су-25/1 ед, поврежден 1 ед;

танков/1 ед;

боевых бронированных машин/ 13 ед, из них 1 ед бронированная машина «Тигр»;

БПЛА/ 4 ед;

самоходных артиллерийских установок 2С1/1 ед;

122 мм гаубиц Д-30/2 ед;

автомобильной техники/ 13 ед.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Запорожской области продолжают активно действовать патриоты Движения сопротивления. Вслед за мелитопольскими, в бой вступают и бердянские силы – они открывают охоту на оккупантов и местных коллаборантов.

"Главное управление разведки Украины получило данные командного состава 291 гвардейского мотострелкового полка. В него входят 226 военных преступников, совершающих массу преступлений против человечества в Запорожской области и в Мариуполе", — сообщают в Штабе обороны.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские оккупационные войска концентрируют войска и готовятся наступать в направлениях Гуляйполя и Кривого Рога.

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