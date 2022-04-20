В Запорожской области украинские защитники уничтожили полсотни оккупантов и 17 единиц вражеской техники

В Запорожской области защитники провели удачную вылазку и изрядно проредили ряды оккупантов.
В Запорожской области противник пытается наступать и продвинуться вглубь в направлении областного центра, но терпит потери и сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей.
Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
"Воины Сил обороны Запорожского края за последние сутки уничтожили 50 военнослужащих врага, 12 бронированных машин и 5 танков, 80 орков были ранены", — говорится в сообщении Штаба.
Российские войска продолжают производить обстрелы позиций ВСУ и вести наступательные действия в направлении Покровского — Гуляйполя.
В районе Белякова мелитопольцы наблюдали передвижение длинной колонны техники оккупантов через город в сторону Запорожья. Еще более 45 единиц вражеской техники мелитопольцы наблюдали на улице Ломоносова на микрорайоне. В основном ехали тентованные грузовики с живой силой оккупантов, десяток бензовозов, танки. Оккупанты сформировали в Мелитополе уже 4-ю военную базу вблизи жилых кварталов. Накапливают там военную технику.
Силы обороны Запорожского края уничтожили вражеский радар близ Токмака Васильевского района Запорожской области.
Подразделения тактической группы Запорожья продолжают готовить город к обороне и патрулировать с выставлением временных наблюдательных постов и охраны важных объектов. Патрульная полиция и полиция охраны продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка, осуществляют патрулирование и сопровождение колонн.
Напомним, в Запорожье продолжаются бои с врагом, украинская оборона уничтожает живую силу оккупантов.
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