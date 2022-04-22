В Запорожской области упал самолет Ан-26: первые подробности о пострадавших и возможных причинах авиатощи

В Запорожской области упал самолет Ан-26: первые подробности о пострадавших и возможных причинах авиатощи

В районе Михайловки Запорожского района утром 22 апреля упал самолет Ан-26.

Он выполнял технический рейс. По предварительной информации, судно принадлежало Украине.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Сейчас известно об одном погибшем и двоих раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются.

"По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электросопротивление, в результате чего загорелся двигатель. На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 21 апреля, украинским военным удалось уничтожить 15 воздушных целей российских оккупантов. Это три самолета, три вертолета и девять БПЛА ОТР.

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