В Запорожской области упал самолет, выполнявший технический рейс: есть пострадавшие

В Запорожской области упал самолет, выполнявший технический рейс: есть пострадавшие

В Вольнянском районе Запорожской области утром 22 апреля упал самолет Ан-26.

Самолет Ан-26 выполнял технический рейс. В результате происшествия пострадали.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", — говорится в сообщении.

Напомним, пилот легендарной "Мечты" впервые увидел оставшееся от борта пожарище.

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