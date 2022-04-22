В Запорожской области упал самолет, выполнявший технический рейс: есть пострадавшие

В Вольнянском районе Запорожской области утром 22 апреля упал самолет Ан-26.
Самолет Ан-26 выполнял технический рейс. В результате происшествия пострадали.
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", — говорится в сообщении.
Напомним, пилот легендарной "Мечты" впервые увидел оставшееся от борта пожарище.
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