В Запорожской области в ДТП погиб 10-летний мальчик, еще двое детей госпитализированы (фото)

В Запорожской области в ДТП погиб 10-летний мальчик, еще двое детей госпитализированы (фото)

Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

У поселку Камышеваха Запорожской области в четверг, 26 августа, столкнулись два автомобиля. В ДТП погиб 10-летний мальчик.

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Об этом сообщили в Нацполиции Запорожской области.

Авария произошла в 13:00. По данным правоохранителей, 70-летний водитель автомобиля УАЗ не пропустил автомобиль Subaru Forester, в котором ехал 35-летний водитель, 35-летняя женщина и трое мальчиков в возрасте 3, 9 и 10 лет. После столкновения Subaru отбросило в кювет и он врезался в дерево.

ГУ Национальной полиции в Запорожской области

На месте ДТП погиб 10-летний мальчик, других детей госпитализировали.

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожской области на трассе Киев — Симферополь в страшной аварии погибла вся семья.

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