В Запорожской области в ДТП попал бус с 20 детьми, которые ехали на соревнование: фото

В Запорожской области в ДТП попал бус с 20 детьми, которые ехали на соревнование: фото

В полиции устанавливают причины ДТП.

Вблизи села Скельки Васильевского района Запорожской области в четверг, 23 декабря, перевернулся микроавтобус, который вез детей на соревнования. В ДТП пострадал тренер.

Об этом сообщили в Нацполиции Запорожской области.

Известно, что ДТП произошло в 15:30. Микроавтобус, в котором ехали на соревнования 20 детей в возрасте 10-11 лет, их трое родителей и тренер, взлетел в кювет и опрокинулся. Несовершеннолетние не пострадали. За медицинской помощью обратился тренер детей, у него травма головы.

В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Кроме этого, в отношении владельца фирмы-перевозчика составлен административный протокол по ст. 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

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