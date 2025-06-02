Скорая помощь

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В Запорожской области в результате вражеской атаки FPV-дронами на Степногорскую общину были ранены 12 сотрудников ГСЧС. Удар пришелся по зданию пожарного подразделения и служебным автомобилям, которые двигались по дороге. В результате атаки здание и транспорт получили повреждения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

По его словам, сначала сообщалось о четырех раненых спасателях, 48-летнего мужчину врачи оценивают как в крайне тяжелом состоянии, а трех других — 49, 38 и 50 лет — в состоянии средней тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь.

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Позже еще 8 спасателей обратились за помощью после атаки, все они также госпитализированы. Всего на данный момент в больницах находятся 12 пострадавших сотрудников ГСЧС, один из которых — в крайне тяжелом состоянии, остальные — в среднем. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, в результате обстрела КАБами в ночь на 31 мая в Запорожской области погибла 9-летняя девочка