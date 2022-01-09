В Запорожской области в саду люди обнаружили 100-килограммовую авиабомбу (фото)

100-килограммовую авиабомбу обезвредили пиротехники ГСЧС.
В Запорожской области в селе Василевка местные жители обнаружили 100-килограммовую авиабомбу. Ее обезвредили специалисты.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Известно, что бомбу обнаружили в саду люди в тот момент, когда выкорчевывали старые деревья. На место они вызвали спасателей.
Специалисты идентифицировали находку как 100-килограммовую авиабомбу времен прошлых войн. Пиротехники обезвредили опасный предмет в специально отведенном месте и с соблюдением техники безопасности.
Дополнительно, специалисты обследовали место опасной находки. Угроза местным жителям ликвидирована.
Напомним, в с. Нагирянка Чертковского района Тернопольской области раскопали фугасную авиационную бомбу ФАБ-250, времен Второй мировой войны.
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