В Запорожской области в захваченных Пологах оккупанты замучили семерых людей

Следы зверств оккупанты пытались скрыть пожаром.

В Запорожской области в одном из домов в Пологах нашли тела семи мужчин и женщин. Все они имели следы пыток.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

По факту выявления семи тел людей с признаками насильственной смерти открыто уголовное производство

"На временно оккупированной территории города Пологи во время тушения пожара в доме были обнаружены тела людей женского и мужского пола с колото-резаными ранами и повреждениями термического действия. Следователями управления областной полиции начато уголовное производство по статье "Умышленное убийство", — сообщают в полиции.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц потерпевших и обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что некоторые городские головы, которых в Украине похитили российские оккупанты, нашли мертвыми.

"Они воруют мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли и они мертвы", — сказал президент.

По словам президента, российская армия использует на оккупированной территории те же методы, которые использовали на Донбассе в 2014 году.