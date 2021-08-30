В Запорожской области водитель на скорости сбил семью: ребенок в тяжелом состоянии

Водитель, как выяснилось, находился в нетрезвом состоянии.
На острове Хортица водитель иномарки Honda Accord в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на повышенной скорости, травмировал супругов и их пятилетнюю дочь.
Об этом сообщили в полиции Запорожской области.
Обоих родителей с многочисленными травмами доставили в больницу, а ребенка с политравмой госпитализировали в Запорожскую областную детскую больницу. Сейчас ее состояние тяжелое.
Установлено, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 1,6 промилле алкоголя.
За совершение тяжкого правонарушения полицейские задержали мужчину по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Николаеве, на перекрестке улиц Потемкинская и Садовая, водитель Daewoo Lanos совершил наезд на 11-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.