В Запорожской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Мужчина скончался от травм на месте аварии.
В Васильевском районе Запорожской области водитель неустановленного автомобиля сбил 39-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП.
Как сообщает прессслужба полиции Запорожской области, от полученных травм пострадавший скончался.
В ходе осмотра правоохранители изъяли фрагмент стекла передней фары с маркировкой, который может принадлежать автомобилю "ВАЗ".
Полиция просит откликнуться свидетелей происшествия.
Напомним, на территории Каховского района Херсонской области произошла смертельная авария — водитель грузового автомобиля DAF наехал на пешехода. Мужчина скончался на месте от травм.