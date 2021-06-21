В Запорожской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Мужчина скончался от травм на месте аварии.

В Васильевском районе Запорожской области водитель неустановленного автомобиля сбил 39-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

Как сообщает прессслужба полиции Запорожской области, от полученных травм пострадавший скончался.

В ходе осмотра правоохранители изъяли фрагмент стекла передней фары с маркировкой, который может принадлежать автомобилю "ВАЗ".

Полиция просит откликнуться свидетелей происшествия.

Напомним, на территории Каховского района Херсонской области произошла смертельная авария — водитель грузового автомобиля DAF наехал на пешехода. Мужчина скончался на месте от травм.

Ужасное ДТП на конечной остановке в Луцке: пьяная водитель направила троллейбус в бетонный забор

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку