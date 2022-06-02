В Запорожской области ВСУ ликвидировали два десятка оккупантов и нескольких "вывели из строя"

В Запорожье украинские защитники поколотили российских оккупантов.
В результате два десятка захватчиков отправились на концерт в Кобзон.
Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
"За прошедшие сутки в Запорожской области нашими воинами было уничтожено:
- личного состава врага/ 20 человек, 6 ранены;
- танков/1 ед;
- БПЛА "Элерон"/ 1 ед;
- боевых бронированных машин/ 4 ед;
- автомобильной техники/ 2 ед;
- минометов/ 2 ед.", — говорится в сообщении.
Напомним, самой сложной остается ситуация на Донбассе. Так, российские оккупанты продолжают наступление в районе Северодонецка, Бахмута, Тошковки и других населенных пунктов.
Отметим, что американские СМИ сообщили об исчезновении командующего войсками РФ в войне против Украины, российского генерала Александра Дворникова по прозвищу "Мясник Алеппо".
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