В Запорожской области ВСУ ликвидировали два десятка оккупантов и нескольких "вывели из строя"

В Запорожской области ВСУ ликвидировали два десятка оккупантов и нескольких "вывели из строя"

В Запорожье украинские защитники поколотили российских оккупантов.

В результате два десятка захватчиков отправились на концерт в Кобзон.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"За прошедшие сутки в Запорожской области нашими воинами было уничтожено:

личного состава врага/ 20 человек, 6 ранены;

танков/1 ед;

БПЛА "Элерон"/ 1 ед;

боевых бронированных машин/ 4 ед;

автомобильной техники/ 2 ед;

минометов/ 2 ед.", — говорится в сообщении.

Напомним, самой сложной остается ситуация на Донбассе. Так, российские оккупанты продолжают наступление в районе Северодонецка, Бахмута, Тошковки и других населенных пунктов.

Отметим, что американские СМИ сообщили об исчезновении командующего войсками РФ в войне против Украины, российского генерала Александра Дворникова по прозвищу "Мясник Алеппо".