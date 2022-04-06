В Запорожской области ВСУ захватили БТР оккупантов-мародеров: местные нашли там свои ноутбуки и одежду

В Запорожской области ВСУ захватили БТР оккупантов-мародеров: местные нашли там свои ноутбуки и одежду

"Вторая армия в мире" выносила из домов селян одеяла и матрасы, забирали из погребов консервацию, снимали с окон занавески.

В Запорожской области украинские защитники "затрофеили" танк кафиров. Там они обнаружили украденное у местных жителей.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Во время боевого столкновения с военными российской армии штурмовики захватили трофейный БТР, экипаж которого сбежал после того, как гранаты повредили колеса машины. Внутри машины осталось несколько ноутбуков и гривневые купюры.

"Ноутбуки узнали жители села, возле которого состоялось сражение. По их словам, российские военные забирали у них бытовую технику, деньги, одежду и продукты, а также рыскали по домам, хозяева которых эвакуировались из зоны боевых действий. Искали что-то ценное, а также алкоголь. Выносили одеяла и матрасы, забирали из погребов консервацию, снимали с окон занавески. Если кто-то из селян пытался протестовать, угрожали оружием", — рассказывают защитники Запорожского края.

Напомним, что осейские кафиры, убегая из сел Житомирской области, уничтожили авиаударом и взорвали два моста в Народицкой общине. По словам местных жителей, оккупанты грабили их дома, а в конце грузили даже лопаты, ведра и тазы.