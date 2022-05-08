В Запорожской области ВСУ запугали оккупантов так, что те перестали наступать

В Запорожской области ВСУ запугали оккупантов так, что те перестали наступать

В Запорожской области Вооруженные силы Украины дают "перца" российским оккупантам.

Едва ли не ежедневно потери россиян составляют около сотни человек. Поэтому оккупанты несколько "успокоились" в атаках.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"На Запорожском направлениях противник минувших суток активных боевых действий не проводил. Наши военнослужащие достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные по потерям российской армии в Запорожской области", — говорится в сообщении.

Напомним, что на днях в морг в Горловке из Запорожской области доставили более сотни тел погибших оккупантов.

На следующий день украинские защитники убили 24 оккупанта и ранили 27. А еще за день к прародителям отправили три десятка российских солдат и полсотни ранили.

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