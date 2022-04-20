В Запорожской области взбунтовались военные РФ и отказались воевать: "кадыровцы" расстреляли зачинщиков

Во временно оккупированном Пологовском районе Запорожской области солдаты РФ отказались воевать, потому что не получили зарплаты.

Кафиры отказываются выполнять боевые задания, потому что им не выплатили обещанные деньги. Поэтому они подняли бунт.

Об этом сообщается в Запорожской ОВА.

"По данным украинских разведчиков, вчера в Пологовском районе области начались бунты российских военнослужащих: солдаты России не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанных денег. Впрочем, "кадыровцы" жестоко убили троих зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время поставка оружия для российской армии на территории Запорожской области не прекращается.

Напомним, что Вооруженные силы Украины изрядно всыпали российским оккупантам, которые приехали из Чечни убивать украинцев. Украинские защитники уничтожили взвод из РФ вместе с их техникой. Также под Харьковом ВСУ разгромили танковую тактическую группу кафиров, те накивали пятками назад в Россию.

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