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В Запорожской области взорвались российские ракеты (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1618
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожской области взорвались российские ракеты (фото)

Фото: Telegram / Александр Старух

Пострадавших в результате атаки нет.

В Запорожской области в воскресенье, 6 ноября, взорвались две российские ракеты. Вероятно, это были Х-31.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, российские ракеты взорвались вблизи одного из населённых пунктов Вольнянщины.

"Враг продолжает бить по нашим мирным общинам. Гражданская инфраструктура не пострадала. Все люди цели", — пояснил глава области.

Напомним, в 12:14 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 12:43. Во время "тревоги" в Сети появились сообщения о звуках взрывов.

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Напомним, российские войска в ночь на 6 ноября ударили ракетами по Запорожью. Ракетой оккупанты разрушили двухэтажное здание коммерческого предприятия. Другая ракета рухнула на земельном участке в частном секторе. В результате вражеской атаки один человек погиб.

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Дата публикации
Просмотры
1618
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