В Запорожской области задержан агент-снайпер ФСБ: готовил покушение

СБУ задержала агента-снайпера российской ФСБ, который на 9 мая 2023 года готовил покушение на командование ВСУ в Запорожской области. Накануне стражи порядка задержали двух организаторов вражеской группы и их сообщника, который в собственной квартире под кроватью дочери прятал оружие и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ разыскала четвертого участника агентурной сети ФСБ с позывным "Фантом". После того, как задержали его приспешников, он "залег ко дну", чтобы избежать наказания.

Следствие установило, что российским приспешником оказался бывший военный – житель областного центра. Он владел навыками стрельбы из снайперской винтовки "Винторез", которую производят на территории РФ и используют прежде спецподразделения страны-агрессорки.

Следствие установило, что именно из такой винтовки "Фантом" он покушается на командование боевых подразделений ВСУ, которые воюют на передовой на юге Украины.

СБУ задержала агента-снайпера российского ФСБ. / Фото: СБУ

После нейтрализации других участников агентурной группы на "Фантому" вышел представитель ФСБ, который дал новую задачу агенту. Оно заключалось в том, чтобы поставить новую задачу своему агенту — скорректировать удар по фронтовым позициям ВСУ с применением российских огнеметных систем "Сонцепек".

Для сбора разведданных о местах базирования сил обороны фигурант пытался "втемную" использовать своих знакомых из фронтовых районов Запорожской области. В результате многоэтапной спецоперации СБУ задержала российского агента и тем самым предотвратили вражеский удар по передовым подразделениям ВСУ.

Во время обысков по месту жительства задержанного было изъято более полутысячи патронов разного калибра. В частности, патроны 308 win для стрельбы из снайперской винтовки. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

У приспешника врага обнаружили много патронов. / Фото: СБУ

Как сообщалось, Донбасу наказали информаторов, которые сдавали позиции ВСУ и хотели "перевоспитать" Украину. Колобранты, являвшиеся жителями Краматорска и Славянская, получили реальные тюремные сроки.

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