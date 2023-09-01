В Запорожской области задержан агент-снайпер ФСБ: готовил покушение

Он являлся одним из участников агентурной сети врага.
СБУ задержала агента-снайпера российской ФСБ, который на 9 мая 2023 года готовил покушение на командование ВСУ в Запорожской области. Накануне стражи порядка задержали двух организаторов вражеской группы и их сообщника, который в собственной квартире под кроватью дочери прятал оружие и боеприпасы.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
СБУ разыскала четвертого участника агентурной сети ФСБ с позывным "Фантом". После того, как задержали его приспешников, он "залег ко дну", чтобы избежать наказания.
Следствие установило, что российским приспешником оказался бывший военный – житель областного центра. Он владел навыками стрельбы из снайперской винтовки "Винторез", которую производят на территории РФ и используют прежде спецподразделения страны-агрессорки.
Следствие установило, что именно из такой винтовки "Фантом" он покушается на командование боевых подразделений ВСУ, которые воюют на передовой на юге Украины.
После нейтрализации других участников агентурной группы на "Фантому" вышел представитель ФСБ, который дал новую задачу агенту. Оно заключалось в том, чтобы поставить новую задачу своему агенту — скорректировать удар по фронтовым позициям ВСУ с применением российских огнеметных систем "Сонцепек".
Для сбора разведданных о местах базирования сил обороны фигурант пытался "втемную" использовать своих знакомых из фронтовых районов Запорожской области. В результате многоэтапной спецоперации СБУ задержала российского агента и тем самым предотвратили вражеский удар по передовым подразделениям ВСУ.
Во время обысков по месту жительства задержанного было изъято более полутысячи патронов разного калибра. В частности, патроны 308 win для стрельбы из снайперской винтовки. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Как сообщалось, Донбасу наказали информаторов, которые сдавали позиции ВСУ и хотели "перевоспитать" Украину. Колобранты, являвшиеся жителями Краматорска и Славянская, получили реальные тюремные сроки.