В Запорожской области зафиксировали повышение уровня радиации — в МВД прокомментировали

Что известно о повышении уровня радиации / © Архів

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В Запорожье 29 июля на сильном ветре со стороны временно оккупированных территорий наблюдается повышение уровня радиации.

Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации и бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, а также прокомментировало Министерство внутренних дел Украины.

«Запорожье, район малого рынка, время 19:00. Во время того, как ветер дул, поднимался уровень излучения. Ветер со стороны оккупированной территории. Не хочу нагнетать или сеять панику, но это определенно требует внимания и разъяснения», — написал Петр Андрющенко.

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МВД прокомментировало ситуацию

Там сделали заявление по поводу уровня радиации в Запорожской области, сообщив, что по состоянию на 21:20 29 июля отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Украины проведены замеры воздуха.

«Состояние в пределах нормы — 0,14 мкЗв/час. Радиационный фон по стране стабильный — угрозы для населения нет», — отметили в МВД.

Реакция ЦПИ

Также ситуацию с радиацией в Запорожье прокомментировали в Центре противодействия дезинформации СНБО. Там объяснили, что информация о повышении уровня радиации во время ветра с оккупированных территорий не соответствует действительности, поскольку уровень гамма-фона в Запорожской области из-за естественной радиации составляет 10-17 мкР·ч-1 и может колебаться в пределах нормы», — сказали в ЦПИ.

Также там добавили, что зафиксированный на видео дозиметр «не предоставляет точных показателей из-за недостаточного времени калибровки (менее 10 секунд)».

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«Для получения точных данных об уровне радиации требуется больше времени и более точные показатели. Важно также отметить, что датчики, которые измеряют радиационный фон на временно оккупированных территориях, доступны только МАГАТЭ, и именно эта организация предоставляет подтвержденную информацию об уровне радиации в таких зонах», — отметили в ЦПИ.

Напомним, 19 июля по Сети распространялась информация о значительном задымлении в районе Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками, а также обесточении находящейся под российской оккупацией части Запорожской области.

Тогда Министерство энергетики Украины объяснило причину задымления.

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