В Запорожской области запрещено движение через Каменское на Васильевку — ОГА

В Запорожской области запрещено движение через Каменское на Васильевку — ОГА

В Запорожской области запретили движение транспортных средств через Каменское на Васильевку.

Решение приняло военное командование Сил обороны Запорожья, учитывая ситуацию, сложившуюся на маршруте гуманитарного коридора.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

Именно поэтому временно тух из Запорожья через Каменское на Васильевку запрещен. "Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Об открытии гуманитарного коридора будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Запорожье неизвестные пытаются попасть в квартиры местных жителей якобы для проведения переписи населения. Они называются представителями полиции или работниками органов статистики. Впрочем, в горсовете это опровергают и отмечают: никакой переписи населения не проводят.

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