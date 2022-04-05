В Запорожской области защитники уничтожили 24 оккупанта, 6 бронемашин и склад боеприпасов

Также украинские бойцы ранили еще 5 захватчиков, уничтожили 5 их автомобилей и станцию спутниковой связи.

Российские военные продолжают обстреливать мирные села и городки в Пологовском районе Запорожской области. Гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов оккупанты обстреливают чуть ли не каждый день. Разрушено много домов и магазином.

В то же время, как сообщили в Запорожской областной военной администрации, украинские защитники дают отпор врагу и оккупанты терпят потери.

"По информации из высшего штаба Сил обороны Украины, по состоянию на вечер 4 апреля 2022 и утро 5 апреля 2022 подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 24 оккупанта, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, пять военнослужащих рф — ранили. Кроме того, захвачена одна боевая бронированная машина, уничтожена станция спутниковой связи и вражеский склад боеприпасов в районе населенного пункта Старомлиновка", — говорится в сообщении.

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