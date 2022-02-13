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В Запорожской области жестоко подрались девушки, вмешалась полиция

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В Запорожской области жестоко подрались девушки, вмешалась полиция

УНИАН

Что стало причиной конфликта – не сообщается.

В городе Бердянск во дворе общежития произошла потасовка между двумя девушками.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Очевидцы потасовки вызвали правоохранителей. На месте происшествия полицейские установили, что конфликт произошел между подростками 2005 и 2008 годов рождения. В результате 13-летняя потерпевшая получила травмы лица и головы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.125 (Легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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