В Запорожской области жестоко подрались девушки, вмешалась полиция

Что стало причиной конфликта – не сообщается.

В городе Бердянск во дворе общежития произошла потасовка между двумя девушками.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

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Очевидцы потасовки вызвали правоохранителей. На месте происшествия полицейские установили, что конфликт произошел между подростками 2005 и 2008 годов рождения. В результате 13-летняя потерпевшая получила травмы лица и головы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.125 (Легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Напомним, в Киеве в школе №221 повар и уборщица подрались на глазах у школьников. Конфликт возник якобы из-за котлет.

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