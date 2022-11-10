В заповедник "Тузловские лиманы" прилетели редкие для Украины краснокнижные птицы: фото

В заповедник уже прилетело несколько десятков таких птиц.

В национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетели краснокнижные лебеди.

Как в Facebook сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, заповедник посетил малый или тундровый лебедь (Cygnus bewickii).

"Это очень редкий для Украины вид птиц, занесенный в Красную книгу Украины. Гнездится с севера Фенноскандии до дельты Колымы в России, и даже на западных островах Ледовитого океана. Зимует в украинском Причерноморье", — написал он и опубликовал соответствующие фотографии.

Русев также добавил, что, кроме тундрового редкого лебедя, в "Тузловские лиманы" прилетел сейчас еще и лебедь кликун.

Следует отметить, что российское полномасштабное вторжение очень негативно повлияло на природу Украины, которую оккупанты уничтожают вместе с мирным населением и городами и селами. Так, в Одесской области с начала полномасштабного вторжения РФ на побережье находят большое количество погибших морских млекопитающих.

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Экологи объясняют, что рыбы и животные попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит их органы навигации и эхолокации и животные становятся фактически "слепыми". По данным Ивана Русева, общее количество погибших дельфинов трех видов в Черном море из-за военных действий составляет более пяти тысяч.

"Тузловские лиманы" – национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь – 27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов – 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

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