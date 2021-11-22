В заповеднике "Тузловские лиманы" в результате шторма на берег выбросило миллион медуз: фото

Также шторм в нацпарке местами сменил зону песчаного берега.

В Одесской области Национальному природному парку "Тузловские лиманы" в результате шторма на берег выбросило около миллиона медуз.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник заповедника Иван Русев и обнародовал соответствующие фотографии.

По его словам, недавно в Черном море был шторм и волны кардинально изменили береговую зону песчаной пересыпи в нацпарке. В некоторых местах исчезли широкие пляжи, сформировались новые участки пляжной зоны.

"Море собрало и выбросило на пересыпь немало мусора, который сотрудникам нацпарка придется убирать. А наиболее ярким проявлением шторма было то, что по всей береговой линии моря, в границах нацпарка, выбросило около миллиона медуз-корнеротов", — написал Русев.

Facebook/Иван Русев

Он отмечает, что медузы, как правило, не вовлечены в пищевые цепи природных экосистем моря и их, за редким исключением поедания шакалами или воронами, никто из представителей фауны не рассматривает в качестве корма. Но волновые процессы моря скоро превратят их в биологическую пыль, которая и будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем, объясняет специалист.

Напомним, этим летом нашествие медуз на морских побережьях Украины фиксировали в разных курортных населенных пунктах. Особенно часто такая тенденция наблюдалась на Азовском побережье. Ректор Мелитопольского института экологии и социальных технологий университета "Украина", профессор Валерий Лысенко считает, что популяция медуз увеличилась из-за осолонения Азовского моря и из-за того, что в Азовском море благоприятная кормовая база для медуз.

По мнению эколога, в следующем году медузы никуда не денутся. Зимой есть надежда, что часть из них вымерзнет, но летом их снова будет много. Установку антимедузных сеток вблизи пляжей он считает неэффективной. Лучшим выходом называет – строительство бассейна с чистой морской водой.