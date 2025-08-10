ВАКС / © Высший антикоррупционный суд/Facebook

Реклама

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 8 августа рассмотрела объединенную апелляцию в двух уголовных производствах против бывшего нардепа Александра Грановского. Обжаловались два определения следственных судей: об отмене подозрения по делу № 991/1956/24 и об отказе отменить изменение подозрения по делу № 991/12451/24.

Об этом сообщают факты.

Защита подала ходатайство о присоединении новых материалов. Как сообщил адвокат Артем Крикун-Труш, основным доказательством обвинения был протокол негласных действий НАБУ, составленный после якобы доступа к iCloud бизнесмена Андрея Адамовского. Однако многочисленные украинские и международные экспертизы, в частности выполненные по заказу стороны обвинения, подвергли сомнению подлинность этих данных.

Реклама

Полученное после трехлетних попыток видео следственных действий подтвердило, что проникновение в iCloud не зафиксировано, но обнаружено копирование данных из неустановленного источника в 2016 году, а не в 2020-м. Проверить их оригинальность невозможно. После этого прокурор отказался от части электронных доказательств. Суд согласился привлечь новые экспертные заключения.

Защита подала ходатайство о приобщении трех экспертных исследований государственного экспертного учреждения, касавшихся подлинности протокола проведения негласных следственных действий, одно из которых было выполнено по заказу стороны обвинения. После ознакомления с выводами экспертизы и комментирования позиции защиты, прокурор отказался от части электронных доказательств обвинения. Суд удовлетворил ходатайство и решил приобщить эти экспертные выводы к материалам дела для дальнейшего исследования.

Адвокаты также заявили о политической мотивации преследования и отсутствии реальных доказательств.

В ходе судебного заседания присутствовал лорд Морис Глазман – член Палаты лордов и парламента Великобритании, а также Константинос Эфстатиу – депутат Палаты представителей Республики Кипр, член кипрской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, докладчик по вопросам «Транснациональных репрессий» в ПАСЕ, член Правительства соучредитель Ассоциации демократических юристов Кипра (CDLA).

Реклама

Суд перейдет к исследованию доказательств на следующем этапе.

Напомним, 20 августа 2024 года ВАКС отменил подозрение Грановскому, признав его необоснованным, однако САП подала апелляцию. Ранее Голосеевский райсуд Киева установил, что утверждения о влиянии политика на руководителей судебной системы, среди которых Александр Рувин, Павел Вовк и Николай Чаус, не подтверждены.