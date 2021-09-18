В Затоке из ружья расстреляли владельца кафе на берегу моря

В Затоке из ружья расстреляли владельца кафе на берегу моря

Подозреваемого в убийстве уже разыскали и задержали.

В субботу, 18 сентября, на берегу Черного моря в Затоке Одесской области неизвестный расстрелял из ружья 36-летнего владельца кафе. От полученных травм тот скончался, а его убийца скрылся.

"На линию" 102 "поступило сообщение о стрельбе в одном из баров поселка. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями. Для задержания злоумышленника руководством полиции была введена в действие полицейская операция "Сирена". В течение часа правоохранители установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении этого уголовного преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления — охотничье ружье. Его направят на экспертизу", — сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

Погибший мужчина — владелец заведения питания, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в полиции.

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Возможное наказание — до 15 лет тюрьмы. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия).

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