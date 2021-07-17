В Затоке утонул отдыхающий из Черкасской области, его сын — пропал

В Затоке утонул отдыхающий из Черкасской области, его сын — пропал

13-летнего мальчика пока ищут.

В Затоке Одесской области утонул отдыхающий из Черкасской области, его сын — исчез.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти 49-летнего мужчины.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

"Предварительно известно, что сегодня днем отдыхающий с Черкасской области вместе со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Позже тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти достали из воды. Где находится ребенок, пока устанавливается", — говорится в сообщении полиции.

Причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, на Киевском море спасли 10-летнюю девочку, которая выпрыгнула из лодки в четырех километрах от берега.

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