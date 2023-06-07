В затопленной Новой Каховке вода уже не прибывает: что происходит в городе (фото, видео)

В то же время оккупационная "власть" заявляет, что вода якобы отступает от города.

В оккупированной Новой Каховке по состоянию на утро 7 июня вода перестала прибывать после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Последствия затопления можно будет оценить после спада воды.

Об этом глава Новокаховской территориальной громады Владимир Коваленко сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Глава тергромады отметил, что Новая Каховка одной из первых ощутила последствия подрыва россиянами дамбы ГЭС.

"Затопленный проспект Днепровский, улица Историческая и частично вода выходит на улицу Героев Украины. Затопленный Рабочий поселок – это частный сектор и район шестой школы. Ожидаем отход воды и будем смотреть, какие последствия", – рассказал Коваленко.

Он сообщил, что российская оккупационная "власть" Новой Каховки не организовала никакой эвакуации, поэтому местные жители выезжали из затопленных районов самостоятельно.

Ситуация в Новой Каховке после затопления – вода перестала прибывать/Фото из соцсетей

Ситуация в Новой Каховке после затопления – вода перестала прибывать/Фото из соцсетей

Как затопление повлияло на российские войска

Глава Новокаховской терригромады рассказал, что в результате затопления ближних к реке территорий российские войска, находившиеся в вырытых там траншеях, вынуждены были отступить вглубь города.

"Они отошли в глубину города. Вчера на третьей улице от Днепра много их было, и технических средств много везли, машин. Из бывшего интернатного заведения они вынесли все бытовые приборы", – добавил Коваленко.

В Новой Каховке вода перестала прибывать после затопления в результате подрыва ГЭС

Напомним, российские захватчики в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего вода из Днепра начала затапливать населенные пункты Херсонщины по оба берега. Одной из первых затопило Новую Каховку: под водой очень быстро оказались зоопарк "Казкова діброва", памятник Шевченко, Днепровский проспект, летний театр, кафе, детская площадка, лодочная станция, яхт-клуб.

Заметим, что в зоопарке "Казкова діброва" погибли около 300 животных: спаслись только пара лебедей и утки.

По данным Херсонской ОВА, по состоянию на утро 7 июня только на правобережье затоплены 1852 дома. Из региона были эвакуированы 1457 жителей.

Ожидается, что уровень воды на затопленной Херсонщине достигнет критической отметки в течение следующих 20 часов, а затем пойдет на убыль.

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