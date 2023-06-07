В затопленной Новой Каховке вода уже не прибывает: что происходит в городе (фото, видео)

В то же время оккупационная "власть" заявляет, что вода якобы отступает от города.
В оккупированной Новой Каховке по состоянию на утро 7 июня вода перестала прибывать после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Последствия затопления можно будет оценить после спада воды.
Об этом глава Новокаховской территориальной громады Владимир Коваленко сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".
Глава тергромады отметил, что Новая Каховка одной из первых ощутила последствия подрыва россиянами дамбы ГЭС.
"Затопленный проспект Днепровский, улица Историческая и частично вода выходит на улицу Героев Украины. Затопленный Рабочий поселок – это частный сектор и район шестой школы. Ожидаем отход воды и будем смотреть, какие последствия", – рассказал Коваленко.
Он сообщил, что российская оккупационная "власть" Новой Каховки не организовала никакой эвакуации, поэтому местные жители выезжали из затопленных районов самостоятельно.
Как затопление повлияло на российские войска
Глава Новокаховской терригромады рассказал, что в результате затопления ближних к реке территорий российские войска, находившиеся в вырытых там траншеях, вынуждены были отступить вглубь города.
"Они отошли в глубину города. Вчера на третьей улице от Днепра много их было, и технических средств много везли, машин. Из бывшего интернатного заведения они вынесли все бытовые приборы", – добавил Коваленко.
Напомним, российские захватчики в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего вода из Днепра начала затапливать населенные пункты Херсонщины по оба берега. Одной из первых затопило Новую Каховку: под водой очень быстро оказались зоопарк "Казкова діброва", памятник Шевченко, Днепровский проспект, летний театр, кафе, детская площадка, лодочная станция, яхт-клуб.
Заметим, что в зоопарке "Казкова діброва" погибли около 300 животных: спаслись только пара лебедей и утки.
По данным Херсонской ОВА, по состоянию на утро 7 июня только на правобережье затоплены 1852 дома. Из региона были эвакуированы 1457 жителей.
Ожидается, что уровень воды на затопленной Херсонщине достигнет критической отметки в течение следующих 20 часов, а затем пойдет на убыль.
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