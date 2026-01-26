В завещании теперь можно указать кота: в Украине готовят новые правила наследования

Кот / © pexels.com

Реклама

В Верховной Раде зарегистрировали проект новой редакции Гражданского кодекса Украины, официально позволяющий владельцам передавать домашних животных по завещанию.

Это стало известно по проекту Гражданского кодекса Украины.

Что известно об обновлении кодекса

О регистрации документа также сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, отметив, что это событие произошло в День Соборности Украины и стало результатом почти шести лет работы экспертной группы.

Реклама

«832 страницы — объем документа. 247 экспертов — привлечены. 29 лет — собственного профессионального опыта. Первая кодификация, представленная депутатами девятого созыва», — отметил Руслан Стефанчук.

Обновленный проект позволит завещателям не только выбирать будущего хозяина для своего любимца, но и прописывать конкретные условия его содержания и ухода. Эта инициатива предусмотрена в Книге седьмой «Наследственное право».

Новые правила подразумевают полную «цифровизацию» процедур, что значительно упростит оформление наследства. Кроме того, документ вводит действенные механизмы для охраны и управления имуществом, а также усиливает защиту прав наиболее уязвимых категорий наследников.

Расширение перечня прав и очередности

Важным изменением является расширение круга объектов, которые можно передать по наследству. Теперь наследники смогут претендовать не только на имущество, но и на выплаты, которые человек не успел получить за жизнь. Речь идет о:

Реклама

право на возмещение ущерба;

выплату неустойки, которую уже присудил суд;

компенсацию за причиненный моральный вред.

Также это обновление изменяет порядок наследования по закону: количество очередей наследников вырастет с пяти до шести, что позволит более четко распределять имущество в условиях новых типов активов.

Как говорится в обновленном проекте, переход на европейскую модель частного права основан на принципах справедливости и приоритете защиты более слабой стороны. Это не просто смена отдельных норм, а создание современного правового фундамента для экономического и социального развития Украины в рамках стандартов ЕС.

Напомним, в Украине спорные наследственные проблемы по определению или разделу земли, квартиры или дома решают суды. Однако есть и ситуации, когда наследство есть, а наследника — нет. Однако есть случаи, когда наследство отнимает государство.