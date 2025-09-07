В здании Кабмина потушили пожар: Свириденко показала видео после российского удара

Юлия Свириденко показала последствия пожара в здании правительства после российского удара

Реклама

В воскресенье, 7 сентября, премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала, как выглядит изнутри здание Кабинета министров после пожара, вызванного российским ударом.

Видео она опубликовала в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видны последствия от попадания в верхние этажи, где произошло возгорание.

Реклама

Спасатели уже потушили пожар, который, по словам Свириденко, охватил площадь 800 квадратных метров.

Премьер-министр подчеркнула, что враг впервые с начала полномасштабной войны во время обстрела попал в здание украинского правительства в самом центре Киева. Это, говорит она, свидетельствует, что Россия не хочет мира.

Дата публикации 15:26, 07.09.25 Количество просмотров 25 Свириденко показала видео из Кабмина после российского удара

«Российский террор не остановит работу правительства. Разрушения восстановим. Но жизни украинцев не вернуть. За эту ночь по всей стране из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 получили ранения», — написала Свириденко в комментарии к этому видео.

Украинский премьер призвала партнеров и все государства мира превратить «разочарование действиями России» в эффективную помощь, в частности средствами ПВО.

Реклама

Она подчеркнула необходимость защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы.

«Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально — возможности в ваших руках», — обратилась Юлия Свириденко к международным партнерам Украины.

Ранее премьер-министр Украины опубликовала фото здания Кабмина, поврежденного во время массированной воздушной атаки.

Напомним, в Святошинском районе Киева в результате атаки в ночь на 7 сентября погибла женщина с младенцем/