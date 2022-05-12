В Зеленского до сих пор ждут визит Штайнмайера и Шольца

В Зеленского до сих пор ждут визит Штайнмайера и Шольца

В Офисе президента ждут визита президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига отметил, что между Германией и Украиной "усилилась динамика отношений".

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Сибига отметил, что у президента уже состоялся телефонный разговор с президентом Германии Штайнмайером. После этого Зеленский принял в Киеве президент Бундестага и министра иностранных дел Германии. Кроме того, 11 мая глава государства побеседовал с федеральным канцлером Олафом Шольцом.

"Это чрезвычайно важно. Есть четкое понимание общих интересов. Есть общие оценки тех вызовов, которые сегодня стоят и перед Европой, и перед Украиной. Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия и мы ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров, и президента, и канцлера в Киев", – заявил Сибига.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11-18 мая совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях G7 и ЕС и проведения переговоров с руководством Германии, Нидерландов и Бельгии, чтобы скоординировать дальнейшую военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, а также продвижение к членству в ЕС.

Как закон о ленд-лизе окончательно ставит знак равенства между Россией и нацистской Германией.

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