У Зеленского назвали один из возможных сценариев завершения войны в Украине

Михаил Подоляк заявил, что одним из возможных сценариев завершения войны является заморозка конфликта по нынешней линии фронта.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что одним из возможных сценариев завершения войны в Украине является заморозка конфликта по нынешней линии фронта.

Об этом сообщает La Repubblica .

Территориальные вопросы и международное право

По словам Подоляка, этот сценарий предполагает, что временно оккупированные Россией территории де-факто останутся под ее контролем, но де-юре будут украинскими. Украина планирует работать над возвратом этих земель посредством экономических, дипломатических и других инструментов.

«Я не очень понимаю, как уступки агрессору могут привести к завершению войны. Таким образом, агрессор не платит за агрессию, наоборот. Так почему он должен остановиться? Так мы его только поощряем. К тому же, президент Зеленский очень четко сказал: передача территорий России запрещена», — заявил советник главы ОП.

Он также подчеркнул, что это не только конституционный, но и международный вопрос, поскольку нельзя в одностороннем порядке отдавать территорию агрессору.

«Корейский» или «немецкий» сценарии

Подоляк считает, что аналогии с «корейским» или «немецким» сценариями неуместны, поскольку эти случаи касались внутренних вопросов одной страны.

Он также подтвердил, что даже в случае заморозки конфликта эти территории не будут юридически признаны российскими.

В то же время российский диктатор Владимир Путин озвучил свои условия для завершения войны. Он готов рассматривать отказ от части оккупированных украинских земель в Харьковской и Сумской областях, но требует от Украины уступить часть восточных территорий.

Глава МИД РФ заявил, что Украина не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта и якобы подорвала усилия по мирному урегулированию

Напомним, президент США Дональд Трамп якобы намерен покинуть Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая в этом непосредственной роли. Тем самым он отступит от переговоров по прекращению войны.

