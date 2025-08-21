- Дата публикации
У Зеленского назвали один из возможных сценариев завершения войны в Украине
Михаил Подоляк заявил, что одним из возможных сценариев завершения войны является заморозка конфликта по нынешней линии фронта.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что одним из возможных сценариев завершения войны в Украине является заморозка конфликта по нынешней линии фронта.
Об этом сообщает La Repubblica .
Территориальные вопросы и международное право
По словам Подоляка, этот сценарий предполагает, что временно оккупированные Россией территории де-факто останутся под ее контролем, но де-юре будут украинскими. Украина планирует работать над возвратом этих земель посредством экономических, дипломатических и других инструментов.
«Я не очень понимаю, как уступки агрессору могут привести к завершению войны. Таким образом, агрессор не платит за агрессию, наоборот. Так почему он должен остановиться? Так мы его только поощряем. К тому же, президент Зеленский очень четко сказал: передача территорий России запрещена», — заявил советник главы ОП.
Он также подчеркнул, что это не только конституционный, но и международный вопрос, поскольку нельзя в одностороннем порядке отдавать территорию агрессору.
«Корейский» или «немецкий» сценарии
Подоляк считает, что аналогии с «корейским» или «немецким» сценариями неуместны, поскольку эти случаи касались внутренних вопросов одной страны.
Он также подтвердил, что даже в случае заморозки конфликта эти территории не будут юридически признаны российскими.
В то же время российский диктатор Владимир Путин озвучил свои условия для завершения войны. Он готов рассматривать отказ от части оккупированных украинских земель в Харьковской и Сумской областях, но требует от Украины уступить часть восточных территорий.
Глава МИД РФ заявил, что Украина не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта и якобы подорвала усилия по мирному урегулированию
Напомним, президент США Дональд Трамп якобы намерен покинуть Россию и Украину, чтобы организовать встречу между их лидерами, не принимая в этом непосредственной роли. Тем самым он отступит от переговоров по прекращению войны.