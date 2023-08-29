У Зеленского сообщили, что ждет скандального фитнес-тренера из Полтавы Романа Заволоку

Член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский прокомментировал дело фитнес-тренера из Полтавы, который унижал и плевал в военных.

Поведение фитнес-тренера из Полтавы Романа Заволоки, регулярно унижавшего военных ВСУ, прокомментировал представитель президента в Верховной Раде, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, назвав это сознательной провокацией.

Об этом говорилось в комментарии Вениславского во время эфира "Киев 24".

"Я могу сделать несколько выводов. Первый, поскольку это не было связано с непосредственно вручением этому гражданину повестки. Это была сознательная провокация, и такая провокация имеет место системно в течение месяца", - заявил представитель президента.

Он также сообщил, что за этим последует поручение правоохранительным органам по отслеживанию контента фитнес-тренера.

"Чтобы они проследили, насколько видеоролики этого гражданина Украины тиражируются в российских медиа. Если имеет место системная такая деятельность, то я думаю, речь идет уже не об административной, а о более жесткой ответственности", - отметил Вениславский.

По его словам, Романа Заволоку ждет не только проверка Национальной полиции, а возможно, и Службы безопасности Украины.

"Чисто идет дискредитация Вооруженных сил Украины, дискредитация мобилизационных мероприятий. И такие ролики сознательно формируются для того, чтобы российская пропаганда разгоняла о проблемах, которые есть в Украине, которых на самом деле нет. Потому что 99,9% мобилизационных мероприятий проходят четко в соответствии с законодательством и никаких конфликтных ситуаций не возникает… Я вам точно обещаю, что эта ситуация будет на контроле, и этот человек точно понесет наказание в случае наличия состава преступления", - добавил представитель президента.

Напомним, что фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока плюнул на раненого военного Александра Мацько и обозвал его "придурком". После скандала фитнес-тренером заинтересовалась полиция, а Полтавский областной ТЦК и СП обратился в СБУ.

ТСН.ua собрал все подробности дела о скандальном фитнес-тренере из Полтавы Романе Заволоке. Оказалось, что Роман Заволока обижал военных и хвастался этим в соцсетях.

Между тем, майор ВСУ Виктор Трегубов рассказал, что фитнес-тренером из Полтавы должна заниматься не полиция, а СБУ.

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