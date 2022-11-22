В Зеленского сообщили, сколько населенных пунктов ВСУ освободили с начала войны

В большинстве городов и сел уже работают соцслужбы, больницы и учебные заведения.
Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, освободили от российских оккупантов 1 886 населенных пунктов.
Об этом сообщили в офисе президента.
В большинстве из них заработали соцслужбы, больницы и учебные заведения. В Офис президента отмечают, что сейчас продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на всех оккупированных территориях.
На деоккупированных территориях работают:
- медицинские учреждения – в 965 н.п.
- учебные заведения — в 1065 н.п.
- социальные службы – в 1 264 н.п.
- финансовые услуги – 1 206 н.п.
В деоккупированных населенных пунктах восстановлено:
- газоснабжение – в 1 303 н.п.
- электроэнергия – в 1 340 н.п.
- водоснабжение – в 1 432 н.п.
- мобильная связь – в 1 190 н.п.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ еще предстоит уволить около двух тысяч оккупированных Россией сел и городов.
К слову, ВСУ должны уволить еще три населенных пункта, чтобы полностью изгнать оккупантов из Николаевской области. Об этом заявил глава ОВА Виталий Ким.
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