В Зеленского сообщили, сколько населенных пунктов ВСУ освободили с начала войны

В большинстве городов и сел уже работают соцслужбы, больницы и учебные заведения.

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, освободили от российских оккупантов 1 886 населенных пунктов.

Об этом сообщили в офисе президента.

В большинстве из них заработали соцслужбы, больницы и учебные заведения. В Офис президента отмечают, что сейчас продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на всех оккупированных территориях.

На деоккупированных территориях работают:

медицинские учреждения – в 965 н.п.

учебные заведения — в 1065 н.п.

социальные службы – в 1 264 н.п.

финансовые услуги – 1 206 н.п.

В деоккупированных населенных пунктах восстановлено:

газоснабжение – в 1 303 н.п.

электроэнергия – в 1 340 н.п.

водоснабжение – в 1 432 н.п.

мобильная связь – в 1 190 н.п.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ еще предстоит уволить около двух тысяч оккупированных Россией сел и городов.

К слову, ВСУ должны уволить еще три населенных пункта, чтобы полностью изгнать оккупантов из Николаевской области. Об этом заявил глава ОВА Виталий Ким.

Читайте также: