В "желтом" Закарпатье разворачивают дополнительные койкоместа для больных коронавирусом

Всего в области в 13 заведениях здравоохранения развернули 1360 койкомест для пациентов с "ковидом".

В Закарпатской области, которая находится в "желтой" зоне карантина, из-за распространения коронавирусной болезни открыли еще одно COVID-отделение и развернули дополнительные койкоместа.

Об этом сообщает прес-служба Закарпатской ОГА.

Также читайте В Киевской области возросло количество больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации

По словам заместителя председателя Закарпатской ОГА, руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории области Игоря Шинкарюка, "ковидное" отделение заработало в Воловецкой ЦРБ. Там развернули 55 койкомест, из них 6 – реанимационные. Кроме этого, в нескольких больницах добавили еще 105 коек.

"В общей сложности сейчас в области в 13 заведениях здравоохранения развернуто 1360 койкомест для пациентов с подозрительным/подтвержденным COVID-19, из них интенсивной терапии — 127", — сказал Шинкарюк.

По словам заместителя главы области, в случае необходимости в Закарпатье готовы разворачивать еще больше коек, но это будет большая нагрузка на медицинскую систему.

Напомним, по состоянию на 2 ноября 15 областей и город Киев и соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. В "оранжевой" зоне оказались 7 регионов. "Желтыми" только две области: Закарпатская и Кировоградская.

Как сообщалось, в трех регионах, которые первыми попали в "красную" зону, ситуация с COVID-показателями начинает улучшаться.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку